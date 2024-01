Caivano | “Alto Impatto” della Polizia di Stato

(Di lunedì 8 gennaio 2024) per il parco verde contro il crimine Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune died in particolare nel “Parco Verde”.Nel corso del servizio sono state identificate 307 persone, controllati 174 veicoli, di cui 1 sottoposto a sequestro amministrativo ed 1 a fermo amministrativo, e contestate 3 violazioni del CodiceStrada. nota stampa Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

