Cagliari | ragazzo di 15 anni travolto e ucciso sulle strisce pedonali mentre andava a scuola

commenta Un giovane è stato travolto e ucciso da un'auto amentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 in via Peretti. La ...hanno tentato di rianimare il, ma ...Il giovane aveva 17 anni Di: Redazione Sardegna Live La tragedia si è consumata questa mattina in via Peretti a. Undi 17 anni è stato travolto da un'auto mentre stava attraversando la strada. A nulla è servito l'intervento immediato dei soccorsi: il giovane è morto sul colpo. Sul posto stanno ...Travolto e ucciso da un'auto in via Peretti, nelle vicinanze dell'ospedale Brotzu a Cagliari. La tragedia si è consumata poco dopo le 8, la vittima è un ...Un giovane di 15 anni è stato travolto e ucciso da un'auto a Cagliari mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 in via Peretti. La vittima, secondo i primi rilievi, è stata ...