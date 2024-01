Cagliari | 15enne ucciso sulle strisce pedonali mentre si recava a scuola

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pubblicato il 8 Gennaio, 2024 Viveva con i genitori nella zona di Pirri, Xuanming Guan, ilnato in Cina e residente a, travolto eda un’autoattraversava la strada questa mattina in via Peretti. Il ragazzo probabilmente stava andando a: nel suo zainetto c’erano quaderni e libri. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale che si sta occupando del caso, lo studente stava attraversando la strada –o immediatamente vicino – per raggiungere la corsia che dall’ospedale Brotzu porta all’Asse Mediano di scorrimento. Forse doveva arrivare alla fermata del bus che lo avrebbe portato a. Proprio in quel momento è stato investito dalla Fiat Punto condotta da una 50enne di ...

