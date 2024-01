Cagliari | 15enne travolto e ucciso sulle strisce pedonali mentre andava a scuola

(Di lunedì 8 gennaio 2024). Un ragazzo di 15 anni è morto adopo essere stato investito. L’incidente è avvenuto a pochi passi dall’ospedale Brotzu, in via Peretti. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino stava attraversando le, forse per arrivare alla fermata dell’autobus che lo avrebbe portato a, quando è stato investito da una Fiat Punto guidata da una 50enne di Selargius, che ha subito chiamato i soccorsi. Il giovane, nato in Cina e residente a, è finito prima con il corpo sulla parte anteriore dell’auto e poi è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia municipale e ...

Nel suo zainetto c'erano libri e quaderni. Forse Xuanming Guan , iltravolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada questa mattina in via Peretti aquesta mattina stava andando a scuola. Il ragazzo viveva a Pirri con i genitori. Secondo ...Si chiamava Xuanming Guan, aveva 15 anni, era nato in Cina ma da tempo viveva a, nella zona di Pirri. È lui la vittima dell'incidente avvenuto in via Peretti: stava attraversando le strisce all'altezza del Mc Donald's quando una donna al volante di una Fiat Punto l'ha ...Travolto e ucciso sulle strisce. Un ragazzo di 15 anni è morto a Cagliari dopo essere stato investito mentre andava a scuola. L'incidente è avvenuto a pochi passi dall'ospedale Brotzu, in via Peretti.