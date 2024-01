Byd rilancia | ecco il nuovo sito per le batterie al sodio

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 gennaio 2024) È da pochi giorni il Re dei veicoli elettrici, per numero di unità vendute nel corso del 2023. Ha superato l’americana Tesla, contando sulla forza del mercato domestico mentre ora guarda all’espansione internazionale con i grandi marchi europei e occidentali che osservano con preoccupazione l’ascesa di questo gigante dell’auto e delleelettriche. Ma non è certamente la contemplazione del successo che caratterizza il pragmatismo cinese, e certamente non lo è per Byd. Il colosso di Wang Chuan-Fu ha iniziato la costruzione di una gigafactory a Xuzhou, nella provincia di Jiangsu, per la produzione delleal. Si tratta di una tecnologia su cui, di recente, anche la start-up norvegese Northvolt ha registrato progressi nella commercializzazione del suo prodotto, seppur destinato al mercato dello stoccaggio energetico ...