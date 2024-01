«Buonaseeera» | la pubblicità con Rocco Siffredi che cita il tormentone degli anni 2000 – I video

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Unache avrà sbloccato un ricordo a molti spettatori, quella di una nota piattaforma on line, approdata in televisione ieri, 7 gennaio. Trenta secondi in cui si vede un uomo ai fornelli, con un grembiule giallo e blu, che va ad aprire la porta mentre la moglie è sotto la doccia. Sul pianerottolo, si ritrova davantiin veste di idraulico, che lo saluta con uno strascicato: «Buonaseeeera». L’antifona è presto spiegata: fai attenzione alle compagnie che scegli, confronta le tariffe per trovare la più conveniente. Lazione è invece meno espli, anche se a moltissimi sembrerà palese: il riferimento è a uno spot della Fiat che risale a inizio millennio, e come spesso accade riuscì a diventare un vero e proprio. Si vedeva una donna che ...