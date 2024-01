Bronzetti-Zhu oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Hobart 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Luciase la vedrà contro Lin Zhu nel primo turno del torneo WTA 250 di, evento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. Non particolarmente fortunata nel sorteggio l’azzurra, opposta alla terza forza del seeding, la cinese Zhu, che in queste condizioni di gioco si esprime piuttosto bene. Secondo i bookmakers sarà proprio Zhu a scendere in campo con i favori del pronostico, anche sepotrà sicuramente giocarsi le proprie carte, anche in virtù della bella vittoria ai danni di Krueger con cui ha aperto la stagione. Tra le due giocatrici non ci sono precedenti. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYe Zhu scenderanno in campo lunedì 8 gennaio come quinto incontro di giornata sul Centre Court al termine di Blinkova-Saville, ...