Broccoli romaneschi in pastella | uno tira l’altro | sono irresistibili

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Iinun modo davvero stuzzicante per consumare questi ortaggi, così benefici per la nostra salute.talmente versatili che possiamo servirli come contorno, certo, ma anche come aperitivo finger food. Ovviamentefritti, quindi nonpropriamente dietetici, matalmente deliziosi che vale la pena prepararli e condividerli in famiglia! Prima di finalizzare la ricetta, mentre lariposa e si idrata, dovremo sbollentare le cimette per renderle morbide e croccanti al contempo. Mi raccomando, non gettiamo gli scarti, possiamo riciclarli per un saporito brodo vegetale! Una volta pronti, poi, consumiamoli subito per goderci il loro sapore appagante e avvolgente, ma se non finiscono, possiamo sempre conservarli per ...