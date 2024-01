Briatore affossa Bonelli | “Il protettore del signore con gli stivali? Votarlo è inutile La sinistra è contro chi produce”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Venga “tre mesi a lavorare con noi. Allora sì che si renderà conto di cosa vuol dire lavorare”. Flavionon ci sta a passare per “privilegiato” e ad Angelo, che nei giorni scorsi lo ha accusato di giovarsi di fantomatiche condizioni preferenziali accordate dal governo Meloni, risponde parlando di lavoro, di cosa vuol dire affrontarlo e generarlo e sottolineando che dietro le parole del deputato di Avs più che il tema di quanto paghi per le concessioni del Twiga c’è quello dell’ostilità ideologica dellanei confronti di chi “ricchezza”. “L’unico punto su cui siamo tutti d’accordo”, ha spiegato inoltre, è che 20mila per le concessioni del Twiga siano pochi. “Io questo – ha chiarito l’imprenditore – l’ho sempre detto. Aumentiamo i prezzi delle concessioni e diamo ...