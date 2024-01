Brasile | adesso è ufficiale | l’annuncio svela tutto | Ancelotti gongola

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ilha annunciato il nome del suo nuovo commissario tecnico, dopo mesi di rumors sui nomi per la panchina. La panchina delnon può che essere una delle più ambite per antonomasia. Qui in Europa ancora di più, dando un sapore quasi mistico alla possibilità di allenare la nazionale verdeoro. Questo avrebbe potuto essere il caso di Carloche, dopo il Real Madrid, sembrava essere ad un passo dal prendersi anche il. Tuttavia non sarà così: l’allenatore italiano ha rinnovato con i Blancos ed ora sogna di chiudere a Madrid. Inoltre non sarà nemmeno così per Josè Mourinho, associato alnegli ultimi giorni. Infatti la nazionale più famosa al mondo ha il suo nuovo CT: Dorival Junior. Ora è: Dorival Junior sarà il prossimo allenatore del ...

Nelle ultime 24 ore si è parlato moltissimo della sfida tra Brasile e Argentina , non tanto per quanto accaduto in campo con la vittoria della ... (247.libero)

c'è Spalletti in Nazionale, e lasciatelo tranquillo. Ma sarebbe bello un domani vedere ... Mourinho non potrebbe mai rifiutare il. ' Se gli arrivasse una proposta, Mourinho dovrebbe ...... non abbiamo più terzini, il calcio è cambiato così tanto che ilsoffre anceh a trovare un terzino per la nazionale,non so neanche chi sta giocando". Tu a 20 anni vai all'Helsingborg ...Domenica il ritorno in campo contro la Deliese. Il tecnico: «Legame forte con il club. Il mercato ci ha dato una mano e nella sosta abbiamo lavorato sulla testa. Saranno tutte finali ed i conti li far ...Il Brasile chiama Mourinho, Lima, ex calciatore brasiliano che ha vestito la maglia della Roma, è intervenuto in esclusiva a Tag24 ...