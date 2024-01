Borse Ue deboli nella settimana dell' inflazione Usa A Milano giù il settore oil

Seduta negativa per il listino milanese , in contro trend rispetto al resto delleeuropee, che invece scambiano sulla parità. L' Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a - 0,05%. Perde terreno l' oro , che scambia a 2.europeenella prima seduta della seconda settimana dell'anno, con i future Usa in rosso e Boeing che crolla di oltre il 10% in pre - apertura. Madrid cede lo 0,4%, Londra lo 0,35%, Milano ...Borse europee deboli nella prima seduta della seconda settimana dell’anno, con i future Usa in rosso e Boeing che crolla di oltre il 10% in pre-apertura. Madrid cede lo 0,4%, Londra lo 0,35%, Milano ...Le Borse europee iniziano la seconda settimana dell'anno deboli, con i future Usa in rosso e Boeing in calo del 10%. Gli investitori temono che la Fed non tagli i tassi come atteso. Dati macro contras ...