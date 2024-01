(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dal 2024 lepotranno usufruire di uno sconto fino a 3.000 euro annui: ecco i criteri per accedere alla misura di sostegno. A partire dal 1° gennaio 2024 lepotranno accedere, grazie all’ultima Manovra di bilancio, a delle agevolazioni, da sfruttare fino al 31 dicembre 2026. La misura permetterà di farsi scontare 3.000 euro annui, su base mensile, a patto che si raggiungano determinati criteri. Ecco quali sono i parametri per ilaccedervi.: i criteri Il2024 riguarderà le donnea partire dal secondo figlio in poi. Il calcolo prenderà in considerazione poi i contributi ...

Molte misure erano attese, come illavoratrici. Tuttavia, sarà per 'poche' donne, a conti fatti: è stato limitato a donne con più di due figli e con contratto a tempo indeterminato, anche ...lavoratrici : decontribuzione per circa 800mila lavoratrici madri che comporterà un vantaggio retributivo fino a 1.700 euro netti l'anno. COSTO PREVISTO: 570 milioni di euro Carta spesa " ...Bonus mamme disoccupate, ecco come funziona il sostegno che più precisamente si chiama assegno di maternità di base o assegno di maternità dei comuni. E' ...Scopriamo quali sono i bonus validi nel 2024 e quali sono i requisiti per poterli chiedere nel corso dell'anno.