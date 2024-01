Bonus auto 2024 | dal 1 febbraio sconti pazzeschi ed è corsa all’acquisto

Leggi su informazioneoggi

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Contributi statali esull’acquisto con i nuovi incentivielettriche. Le prime anticipazioni sulle agevolazioni. Il mondo dell’motive è destinato a cambiare pelle nei prossimi anni. Si discute spesso del futuro dellemobili alimentate a combustibile fossile perché l’obiettivo condiviso a livello internazionale dai paesi occidentali, è quello di ridurne il consumo, per favorire invece il ricorso a fonti di energia rinnovabile e a modelli di mobilità ecosostenibile. Incentivielettriche, grandi novità dal primo(Informazione Oggi)Per questo non possono sorprendere le anticipazioni sul nuovo piano relativo agli incentivielettriche per il. Si tratta di un’iniziativa ...