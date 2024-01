Bologna | occhi su un giovane del Celtic

Il direttore dell'area tecnica del Milan , Geoffrey Moncada , è apparso sugli spalti dello stadio Renato Dall'Ara in occasione... (calciomercato)

Pessime notizie in vista dei prossimi impegni per la Virtus Segafredo Bologna , che perde causa infortunio anche Devontae Cacok . Il lungo americano, ... (oasport)

VIDEO – Inter-Bologna stasera - con occhi sul mercato | TG Flash Inter-News

Il TG di Inter-News.it torna anche in questa stagione, in formato Flash! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)