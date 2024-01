Bologna | Motta | «Mercato? Dobbiamo prendere un fenomeno»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Le parole di Thiago, allenatore del, in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina. I dettagli Thiagoha parlato in conferenza stampa in vista di Fiorentina-di Coppa Italia. PAROLE – «Per ilabbiamo già parlato internamente, ci sono due nomi che sono la priorità, due nomi che sono stati fatti alla società per poter mantenere il livello di questa squadra e poter continuare a competere fino alla fine di questa stagione. Poi ci sono altre situazioni che dopo queste priorità si potrebbe penare ma soprattutto queste due priorità. Sono giocatori che possono portare alternative diverse in campo, coprire altri ruoli e portare competitività interna ed esterna. Ne abbiamo già parlato internamente ma sono due profili che potrebbero arricchire la rosa, facendo ...