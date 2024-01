Bollette gas | come prepararsi all’uscita da mercato tutelato | come confrontare le offerte e cosa succede a chi non sceglie in tempo

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Da mercoledì 10 gennaio chi è ancora deldel gas dovrà ufficialmente entrare nellibero. Il Giorno oggi, 8 gennaio, ha pubblicato una breve guida per gli utenti: innanzitutto, chi non sa in che categoria rientra la sua fornitura, può controllare sulla sua bolletta del gas. Il documento infatti riporta due diverse diciture: «servizio di maggior tutela» oppure «libero». Chi appartiene alla prima categoria, ovvero quella del, potrà rimanervi solo se rientra fra i clienti considerati vulnerabili: gli over 75, i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92, chi vive in condizioni economicamente svantaggiate, chi a causa di gravi condizioni di salute ha bisogno di apparecchiature alimentate dall’energia elettrica, chi vive ...

... così come per il riconoscimento in bolletta degli sconti su luce e, confermati anche per il ... Per il bonusISEE da aggiornare al 2024: sarà l'ARERA a individuare i beneficiari Sarà ...Chi non si mette in moto per tempo, subirà un passaggio automatico a una fornitura di, alle ... Chi, infine, decide di cambiare fornitore e ha la domiciliazione bancaria delle, dovrà ...FluxSwiss offre anche a febbraio la possibilità di prenotare capacità di esportazione gas dall’Italia sul Transitgas, dopo una seconda parte del 2023 caratterizzata da disponibilità solo nella ...Dopo l’approvazione, il 30 dicembre scorso, della legge di bilancio dello Stato, è iniziato il conto alla rovescia per la fine del mercato tutelato: mercoledì 10 gennaio per le bollette del gas, da lu ...