Bollette | aumenti in arrivo nel 2024 | minimo 1 750 euro a famiglia

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Nonostante il prezzo del gas sia tornato sui livelli del novembre 2021, sotto quota 31,8al MWh sulla Piazza Ttf di Amsterdam come all’inizio dell’ultima crisi energetica, ledelpreannunciano una vera e propria stangata per le famiglie italiane. Secondo un’analisi di Assium (Associazione degli utility manager) e Consumerismo No Profit, la riduzione dei prezzi dell’energia non sarà sufficiente ad alleggerire da sola le tariffe di luce e gas. La spesa dellatipo ammonterà ad almeno 1.750in totale per entrambe le forniture. Perché ledi luce e gas aumentano nele di quanto La fine del mercato tutelato per gas ed energia elettrica, che scattano rispettivamente il 10 gennaio e il 1° luglio, determina il ...