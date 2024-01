Bolletta elettrica salata a causa del computer? I metodi infallibili per risparmiare

Leggi su informazioneoggi

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ipossono comportare una spesamolto elevata. Esistono dei trucchi per non pagare bollette da capogiro, vediamo quali. Anche un normalepuò inquinare e consumare una grossa quantità di energia. Quale impatto ha ilin? – InformazioneOggi.itDi solito, se in funzione per almeno nove ore al giorno, utilizza fino a 175 kWh in un anno. Per fortuna ci sono dei trucchetti utili ed efficaci, che consentono diun bel po’ di soldi, soprattutto a chi è costretto ad utilizzare il pc per lavorare. Innanzitutto, isono muniti dell’opzione “risparmio energetico”, accessibile tramite l’icona della batteria. Nelle impostazioni relative al risparmio energetico, poi, sono disponibili le funzioni ...