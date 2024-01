Blitz di Xi sull’auto elettrica Così Evergrande perde Liu Yongzhuo

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ai tempi di Mao, per far fuori un oppositore interno, fosse un politico o un militare, bastava accusarlo di essere un nemico del popolo. Decenni dopo, in queste ore, Xi Jinping, spesso paragonato al Grande timoniere, si è sbarazzato dei personaggi diventati ingombranti facendoli sparire dalla scena pubblica. E, il simbolo indiscusso di tutti i mali cinesi, a cominciare dal mattone e che lo scorso mese di agosto ha dichiarato bancarotta negli Stati Uniti,una delle sue teste eccellenti, quella che doveva garantire la transizione ecologica della seconda economia globale, al secolo la Cina. Finisce infatti in manette il capo della potente controllata delle auto elettriche, con l’effetto di un forte calo in borsa del titolo e sui principali listini asiatici, già fiaccati da due anni ...