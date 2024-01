Black Adam batte Barbie nel Regno Unito | ma solo nella classifica dei DVD più venduti del 2023

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il filmcon star Dwayne Johnson è in cima alladei film piùin formato DVD nel, madomina negli altri formati.ha dominato le classifiche degli incassi in tutto il mondo, ma nelil film è stato battuto davendita di DVD. Il progetto con star Dwayne Johnson ha deluso le aspettative del pubblico e della critica, tuttavia sembra aver conquistato l'attenzione dei fan. I dati di vendita Nelha infatti conquistato la prima posizione delladi vendita in DVD con oltre 80.000 ...

Barbie ha dominato le classifiche degli incassi in tutto il mondo, ma nel Regno Unito il film è stato battuto danella vendita di DVD. Il progetto con star Dwayne Johnson ha deluso le aspettative del pubblico e della critica, tuttavia sembra aver conquistato l'attenzione dei fan. I dati di vendita Nel ...Così, ad esempio,Back continua a scommettere che la cripto regina arriverà fin'anche a 100. Attualmente sono 13 le società d'investimento (tra cuiRock) in gara per ricevere l' ok da ...Il film Black Adam con star Dwayne Johnson è in cima alla classifica dei film più venduti in formato DVD nel Regno Unito, ma Barbie domina negli altri formati.Degli ultimi film è ancora Black Adam quello di maggior successo, dato che ha incassato più di Shazam 2, The Flash e Blue Beetle, ma anche di Wonder Woman 1984 e The Suicide Squad.