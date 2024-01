Bimbo di 4 anni muore in ospedale dopo tre giorni con febbre e vomito Il padre | “Mio figlio era sano | voglio sapere cos’è successo”

(Di lunedì 8 gennaio 2024)e mal di pancia. Sono i sintomi che manifestavano due fratellini, un bambino di 4e la sorellina di sei e mezzo, poco prima di Natale e che avevano spinto i genitori a portarli in; dove erano stati ricoverati. I medici del pronto soccorso, tuttavia, avevano tranquillizzato i genitori ma, nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, il bambino è peggiorato ed è morto all’Maggiore di Cremona. Adesso i suoi genitori chiedono che sia fatta chiarezza: “Mioera, non aveva alcuna patologia, non si può morire per un mal di pancia.cosa è”.Leggi anche: Neonatainper bronchiolite. L’allarme dei pediatri: “È ...

Due adulti sono rimasti feriti in modo grave e un bimbo di 2 anni è rimasto illeso in un incidente stradale avvenuto oggi sulla ex statale ... (feedpress.me)

Lo scorso marzo la questione è tornata di stretta attualità dopo che Tenzin Gyatso, 87, ha nominato il decimo Khalkha Jetsun Dhampa, terza carica del buddismo tibetano. Si tratta di un...Una disavventura a lieto fine per una famiglia statunitense in vacanza a Roma . Un papà aveva smarrito un figlio di 8su un autobus di linea. Il, spaventato e con la testa tra le gambe, è stato tratto in salvo da due dipendenti Atac. La vicenda risale alla mattina del 31 dicembre: un papà americano era ...Una brutta avventura quella vissuta sabato mattina da un bimbo di 8 anni, colpito da alcuni calcinacci volati via a causa del forte vento che improvvisamente si è abbattuto su Siracusa. Il piccolo, in ...Il piccolo è morto nella notte del 27 dicembre all’ospedale Maggiore di Cremona. “Ma mio figlio non aveva alcuna patologia. Voglio sapere cosa è successo: non si può morire così”. L’autopsia è stata ...