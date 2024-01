Bilancio e nuove prospettive per il settore ferroviario delle merci Scrive Rizzi

(Di lunedì 8 gennaio 2024) In Italia, nel 2023, ilha dato prova di maturità, lasciando spazio alle sinergie come strumento utile a costruire risultati strutturali in uno scenario complesso e destinato a perdurare: l’Assocazione Ferne è la prova. Nata nell’estate del 2022, l’Associazione rappresenta il sistema del trasportoin Italia. Aderiscono all’Organizzazione: imprese ferroviarie, terminal ferroviari, operatori multimodali e di ultimo miglio, costruttori di locomotive e le società di leasing, detentori dei carri ferroviari erelative officine, centri di formazione del personale nel. L’ambizione di rappresentare l’intero cluster del ...

Un Codice Identificativo Nazionale (Cin) per gli affitti brevi. E cedolare al 26% su più strutture. E, più in generale, una stretta del carico ... (open.online)

Un Codice Identificativo Nazionale (Cin) per gli affitti brevi. E cedolare al 26% su più strutture. E, più in generale, una stretta del carico ... (open.online)

Lo dichiara il presidente della Commissione regionalee programmazione Fabiano Amati, che ...segnalato alle burocrazie sanitarie la questione della celerità nella realizzazione delle...Per il2023, l' Azienda Zero conferma 225assegnazioni per riempire i vuoti della medicina generale regionale. L'avviso di ottobre, per gli allievi dei primi tre anni del corso di ...La norma prevista dalla legge di Bilancio dovrebbe riguardare anche i dipendenti di Acciaierie d'Italia. Al momento sono in cassa 3mila lavoratori di cui circa 2.500 a Taranto.Iscrizione al registro della stampa del Tribunale di Grosseto 1/13 del 01/02/2013. Editore: Grosseto comunicazioni Società cooperativa sociale – Via del Tiro a Segno, 60 – 58100 Grosseto. P. Iva e C.F ...