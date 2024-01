Biden strappa l’accordo con i repubblicani | tetto spesa a 1600 miliardi

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Buone notizie per il presidente. I leader del Congresso statunitense hanno trovato un compromesso suldellapubblica, fissandolo in totale a 1.600di dollari per l’attuale anno fiscale di cui 886per la difesa (+3%) e quasi 773 per le altre voci (senza alcun incremento). Il Congresso degli Stati Uniti d’America ha tempo sino al 19 gennaio per definire. Altrimenti scatterebbe un primo parziale shutdown. Da definire ci sono alcune richieste deitra cui il giro di vite al confine col Mexico.