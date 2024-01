Biathlon | Wierer continua a lavorare con obiettivo Anterselva

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - Dorotheala preparazione sulle nevi di casa che ha comequello di presentarsi competitiva per l'appuntamento di Coppa del mondo adin programma dal 18 al 21 gennaio. Senza la campionessa delle Fiamme Gialle, il gruppo che gareggerà sulla pista di Ruhpolding con Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Samuela Comola, Rebecca Passler, Michela Carrara, Beatrice Trabucchi in campo femminile ed Elia Zeni, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer fra gli uomini. Il programma propone mercoledì 10 gennaio la staffetta femminile, seguita giovedì 11 dalla staffetta maschile, mentre venerdì 12 toccherà alla sprint femminile, sabato 13 alla sprint maschile e domenica 14 gennaio alle pursuit. Prosegue anche la Ibu Cup con le gare in Val Ridanna ...

