Biathlon | le staffette salvano il bilancio italiano nella discussa tappa di Oberhof

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La quartadella Coppa del Mondo di, la prima del 2024, è andata in archivio e ilin casa Italia è stato un po’ salvato dal rendimento delle. L’Arena am Rennsteig di(Germania) si è confermata terreno di caccia preferito per gli azzurri, in fatto di prove a squadre. Non è un caso che quattro degli ultimi cinque podi delle gare del quartetto maschile siano arrivati proprio tra i boschi della Turingia. Una top-3 che mancava da tre anni. Elia Zeni, Didier Bionaz, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel sono saliti sul terzo gradino del podiogara in cui la Norvegia si è dimostrata imbattibile: Endre Stromsheim, Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe e Johannes Thingnes Boe sono stati gli artefici del terzo successo stagionale in altrettante prove disputate ...

