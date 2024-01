Biathlon | le percentuali al poligono degli italiani dopo Oberhof Lisa Vittozzi resta la miglior azzurra | è sopra il 92%!

Biathlon - le percentuali al poligono dell’Italia dopo Lenzerheide : Lisa Vittozzi resta la miglior azzurra Il Biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2023-2024 in Svizzera, a Lenzerheide, la terza tappa del circuito maggiore. In questa ... (oasport)

Biathlon - le percentuali al poligono degli italiani : Lisa Vittozzi la migliore ad Oestersund Il Biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2023-2024 in Svezia, ad Oestersund, la prima tappa del circuito maggiore. In questa ... (oasport)