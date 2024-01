Biathlon | i convocati dell’Italia per Ruhpolding | ancora assente Wierer | 11 azzurri al via

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pochissimi giorni di riposo dopo Oberhof e si torna subito in pista aper la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di, che si terrà da mercoledì 10 a domenica 14 gennaio. In programma nella settimana bavarese le staffette tradizionali monosesso, poi sprint e inseguimento per quanto riguarda le prove individuali. L’Italia ha svelato gli 11 atletiper il prossimo appuntamento del circuito maggiore, confermando l’assenza di Dorothea. La fuoriclasse altoatesina deverecuperare una buona condizione dopo i diversi malanni delle ultime settimane e proseguirà la sua preparazione sulle nevi di casa mettendo nel mirino le gare di Coppa del Mondo nella sua Anterselva (18-21 gennaio). Il roster azzurro sarà composto dunque al femminile da Lisa Vittozzi, ...

Chiuso l'appuntamento di Oberhof, la Coppa del Mondo disi sposta a Ruhpolding , con l'Italia che gareggia con Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Samuela Comola, Rebecca Passler, Michela Carrara, Beatrice Trabucchi in campo femminile ed Elia Zeni,...Si è chiusa con la Sprint la due giorni di Coppa Italia dia Forni Avoltri (Friuli), format che consegna al Comitato Asiva quattro podi, grazie al ... ufficializzati iper i IV Giochi ...Dorothea Wierer continua la preparazione sulle nevi di casa che ha come obiettivo quello di presentarsi competitiva per l’appuntamento di Coppa del mondo ad Anterselva in programma dal 18 al 21 gennai ...al Centro Biathlon Grogg, si è conclusa con una tripletta norvegese in campo maschile e una doppietta delle biatlete tedesche. Sebbene il leader della classifica dell'Ibu Cup, Johan-Olav Botn, sia ...