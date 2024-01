Biathlon | Coppa del Mondo 2023 2024 | i convocati per la tappa di Ruhpolding Ancora assente Wierer

Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 2023-2024 1 BOE Johannes Thingnes NOR 579 2 BOE Tarjei NOR 497 3 STROEMSHEIM Endre NOR 467 4 DALE-SKJEVDAL ... (oasport)

Italia al maschile terza, non da meno il quartetto in rosa nell'ultima gara della tappa tedesca didel Mondo didi Oberhof: le azzurre con Samuela Comola e Michela Carrara chiudono al quarto posto, alle spalle delle imprendibili, al momento, super - potenze: Francia, Norvegia e ...Seconda giornata di gare, nel format della Sprint, per la terza tappa dellaItalia Fiocchi di, sulle nevi della Carnia Arena di Forni Avoltri. Tra gli Juniores, al maschile la vittoria è ad appannaggio dell'atleta piemontese delle Fiamme Oro Marco Barale, che ...Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - Dorothea Wierer continua la preparazione sulle nevi di casa che ha come obiettivo quello di presentarsi competitiva per l’appuntamento di Coppa del mondo ad Anterselva in ...Con la tappa di Oberhof, il pettorale giallo di leader della classifica della Coppa del Mondo di Biathlon sembra aver trovato una padrona stabile: dopo le tre vittorie di Lenzerheide, Justine Braisaz ...