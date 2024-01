Berrettini e Sinner | abbraccio da brividi a Melbourne | c' è anche Melissa Satta

(Di lunedì 8 gennaio 2024) AUSTRALIA - Spinge e fatica, il ritorno in competizione ufficiale dopo oltre quattro mesi di stop per l'infortunio alla caviglia rimediato a New York si avvicina. L'azzurro è arrivato a ...

Sta ormai per incominciare una nuova stagione tennistica ed è delineato il Ranking ATP in vista delle prime partite del 2024. In che posizione si ... (oasport)

AUSTRALIA - Spinge e fatica, il ritorno in competizione ufficiale dopo oltre quattro mesi di stop per l'infortunio alla caviglia rimediato a New York si avvicina. L'azzurro è arrivato a Melbourne e si è allenato alla ...Saldamente al comando Novak Djokovic, così come il miglior azzurro è sempre Jannik, al ... Chi esce dalla top 100 è invece Matteo, che non ha potuto difendere i punti della scorsa ...Con la conclusione della United Cup e dei tornei ATP 250 di Brisbane ed Hong Kong, è stato rilasciato questa mattina il ranking ATP aggiornato: Alexander Zverev scavalca Stefanos Tsitsipas ed è sesto, ...AUSTRALIA - Spinge e fatica Berrettini, il ritorno in competizione ufficiale dopo oltre quattro mesi di stop per l'infortunio alla caviglia rimediato a New York si avvicina. L'azzurro è arrivato a ...