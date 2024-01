Beppe Grillo racconta il suo ricovero a Cecina | “Personale lavora in modo strepitoso Le disuguaglianze sono il vero problema della salute”

(Di lunedì 8 gennaio 2024)il suo recentenell’ospedale diin un video girato nella casa di Genova e postato su Instagram e sul suo blog a cui affida anche una serie di riflessioni sulla sanità pubblica. “uscito da quell’ospedalino dianche con un’esperienza molto positiva –il fondatore e garante del M5s -, nel senso che il pronto soccorso, medici, infermieri, barellieri, li ho visti affannarsi,re in un. In una corsia dove io a 75 anni ero il più giovane, c’era anche un centenario tra rumori e allarmi che suonavano: io capisco che per medici e infermierire in quelle condizioni sia molto difficoltoso. Poi mi ...

racconta il suo recente ricovero nell'ospedale di Cecina in un video girato nella casa di Genova e postato su Instagram e sul suo blog a cui affida anche una serie di riflessioni sulla ...... nel senso che il pronto soccorso, medici, infermieri, barellieri, li ho visti affannarsi, lavorare in un modo strepitoso", a parlare èdopo che dopo il recente ricovero ha voluto ...Beppe Grillo ha condiviso un video in cui racconta del suo ricovero al pronto soccorso di quello che lui chiama ‘ospedalino’ di Cecina. Durante questa esperienza, conclusa a metà dicembre, ha avuto mo ...Beppe Grillo sul ricovero in ospedale: «In camera mortuaria per stare più tranquillo». Il racconto del fondatore del Movimento 5 stelle.