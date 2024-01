Beppe Convertini inizia il 2024 con il record stagionale di Uno Mattina In Famiglia

(Di lunedì 8 gennaio 2024). Sabato alle 8:30 e la domenica alle 6:30 su Rai1, Unoè stato visto da 1.745.000 spettatori con il 26.1% di share. Il programma UnoIn, su Rai1, ha tenuto incollati allo schermo gli spettatori anche sabato e questo risultato eccezionale, il 26,1% di share, conferma ancora una volta la leadership indiscussa del format., con la sua proverbiale gentilezza ed eleganza, conquista sempre e non solo in tv. Il conduttore, infatti, è autore del libro “Paesi Miei”, edito da Rai Libri, un viaggio emozionante attraverso l'Italia con le sue tradizioni, eccellenze e bellezze, dai pittoreschi paesi dell'entroterra alle affascinanti coste, dalle montagne maestose alle isole incantevoli. L'opera è un autentico diario di bordo realizzato viaggiando con le trasmissioni di Rai 1, ...

Sara Ricci , nel passato sentimentale del volto di Adriana Gherardi di Vivere ed ex gieffina, volti noti del mondo del piccolo schermo come ... (metropolitanmagazine)

inizia il 2024 con il record stagionale di Uno Mattina In Famiglia, il sabato alle 8:30 e la domenica alle 6:30 su Rai1, visto da 1.745.000 spettatori con il 26.1% di share sabato ...... nella sua 35° edizione, per un "Capodanno in Famiglia" in compagnia della piacevole conduzione di, Monica Setta e Ingrid Muccitelli , con la Regia di Marco Aprea . Nello speciale ...Record. Sabato alle 8:30 e la domenica alle 6:30 su Rai1, Uno mattina è stato visto da 1.745.000 spettatori con il 26.1% di share. Il ...Una prima d’inizio d’anno per ridere e rilassarsi. Perché “Tre uomini e una culla” di Coline Serreau, tratto dal film omonimo, e qui con la regia di Gabriele ...