Benjamin Netanyahu sotto assedio

Non significa nemmeno che la guerra si stia avviando verso una fase di maggiore tranquillità: il primo ministro israelianoha detto: "La guerra non deve essere fermata finché non ...La storia ci insegna che quando un paese è in guerra, inizialmente la popolazione si stringe intorno al suo leader. Ma, primo ministro israeliano, è un caso a parte. La sera del 6 gennaio migliaia di israeliani si sono riuniti nel centro di Tel Aviv e di altre grandi città per chiedere le sue ...Il conflitto tra Israele e Hamas è arrivato al giorno 94, continuano i raid su Gaza: il bilancio delle vittime ...La storia ci insegna che quando un paese è in guerra, all’inizio la popolazione si stringe intorno al suo leader. Ma il primo ministro israeliano è un’eccezione. Per tre motivi. Leggi ...