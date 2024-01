Belen parla a cuore aperto | «Ero alla frutta | sono caduta in basso» | ecco lo sfogo su Instagram

(Di lunedì 8 gennaio 2024)nell’ultimo anno è stata protagonista della cronaca rosa italiana: la showgirl argentina di recente è tornata are del difficile periodo causato dall’ennesima rottura con Stefano De Martino. Ma cosa ha detto via? UltimamenteRodriguez ha avuto problemi anche con il suo ex fidanzato Antonino Spinalbese, padre della sua seconda figlia Luna...

Belen torna a parla re di depressione . Lo ha fatto in uno dei tanti commenti che lascia su Instagram, in cui risponde alle domande dei follower che – ... (dilei)

La più nota è quella con Stefano De Martino, di cui adesso simolto perché sono stati svelati i nomi di alcune amanti nel mondo dello spettacolo. Proprio per questo dettaglio,ha parlato ...Rodriguez: "Ero caduta in basso ma mi sono rialzata con una diversa consapevolezza", da qualche settimana, è tornata alla ribalta anche svelando inconfessabili segreti delle sue ex ...Belen Rodriguez è ancora in vena di confessioni sui social. Nelle scorse ore la showgirl argentina (che ha dovuto fare i contri tra l'altro con l'allagamento della sua… Leggi ...La showgirl ha ritrovato il sorriso dopo un periodo di dolore. Sui social ha risposto ai commenti di chi si è complimentata con lei per la sua rinascita raccontando la sua storia ...