Beckenbauer | Rivera | ' grandissimo | riempiva campo di idee'

(Di lunedì 8 gennaio 2024) "E' stato il piu' grande calciatore tedesco di tutti i tempi: ma attenti, non era un libero. Era un giocatore che occupava tanto spazio di, da davanti alla difesa a dietro l'attaccante. E in ...

Gianniha incrociato Franznella partita del secolo, Italia - Germania 4 - 3 all'Atzeca, e al telefono con l'ANSA gli rende omaggio nel giorno della sua morte."C'era anche lui, lì ...Il suo sacrificio non servira' pero' ai tedeschi, perche' saranno gli azzurri a guadagnarsi la finale, grazie al goal del 4 - 3 finale di Gianni. Negli anni 70diventa Kaiser. ...L’incredibile semifinale al Mondiale 1970 vinta ai supplementari dagli Azzurri. Con Beckenbauer che resta in campo col braccio al collo dopo la lussazione a una spalla ...Franz Beckenbauer è morto a 78 anni. Leggenda del calcio tedesco, icona del calcio mondiale. E forse l'immagine più iconica della sua carriera, almeno per i cultori ...