Beckenbauer morto a 78 anni Addio all' ex leggenda del calcio tedesco | vinse due Mondiali da giocatore e allenatore

Lutto nel mondo del calcio: è morto Franz Beckenbauer. Il leggendario capitano della nazionale tedesca, che aveva 78 anni, è deceduto ieri, ma la famiglia lo ha comunicato oggi. Franz Beckenbauer è morto all'età di 78 anni. Per tutti 'Der Kaiser', era la leggenda del calcio tedesco. Da giocatore è stato campione del mondo nel 1974 e da allenatore aveva vinto il Mondiale. Il calcio tedesco e mondiale sono in lutto per la scomparsa di una delle più grandi leggende di questo sport: a 78 anni è morto Franz Beckenbauer. Mediano brillante o libero senza eguali, il Kaiser.