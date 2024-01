Beatrice Luzzi torna al Grande Fratello dopo la morte del padre

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Questa sera, 8 gennaio,rientrerà nella casa delcome concorrente. Il 3 gennaio era dovuta uscire all'improvviso per ladelcinque giorni di assenzasarebbe pronta a rientrare nel reality. Il televoto che la vedeva protagonista non è...

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, molto attesa dai telespettatori. Il motivo risiede nel fatto che in tanti sono ... (tutto.tv)

Beatrice Luzzi (US Endemol Shine) Colpo di scena al Grande Fratello . Nel corso della trentesima puntata del reality show, in onda stasera su ... (davidemaggio)

Ecco tutte le anticipazioni sulla trentesima puntata del Grande Fratello , in onda questa sera, in prima serata su Canale 5. Stasera, 8 gennaio, ci ... (isaechia)

News tv. “Grande Fratello” , Beatrice Luzzi , ex concorrente del reality show Mediaset, è pronta per rientrare nella casa più spiata d’Italia. ... (tvzap)

A poche ore dall'inizio di una puntata del GF sul web si legge chesarebbe pronta a rientrare in gioco dopo la morte del papà. L'8 gennaio, dunque, l'attrice dovrebbe tornare nella casa da concorrente e ad anticiparlo è il sito di Fanpage. Alcuni ...Stasera,potrebbe fare il suo ritorno al Grande Fratello dopo esserne uscita a causa della morte del padre. Secondo le voci raccolte da Fanpage, l'attrice, non avendo abbandonato definitivamente ...Si annuncia una puntata ricca di colpi di scena al "Grande Fratello". Beatrice Luzzi rientrerà infatti nel loft di Cinecittà dopo la scomparsa del padre e sarà proprio lei a spiegare i motivi della ...Al Grande Fratello, Vittorio Menozzi pare abbia una cotta per una concorrente… E no, non stiamo parlando dell’amico Federico con cui condivide tutte le sue giornate. Non si tratta neanche di Anita e ...