Beatrice Luzzi torna al GF stasera | provvedimenti per alcuni concorrenti

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Clamoroso colpo di scena:al Grande Fratello nella puntata di, lunedì 8 gennaio 2024. Dopo aver lasciato il programma il 3 gennaio scorso a causa della morte del padre Paolo, e dopo aver partecipato ai funerali del genitore (in cui non sono mancati i fan-sciacalli che hanno fatto foto e diffuse sui social), l'attrice rientrerà dopo cinque giorni di assenza. Fonti vicine a Fanpage rivelano che la sua uscita non era definitiva e cheha deciso dire a condividere l'esperienza nel reality show con gli altri. I presupposti c'erano tutti: una volta fuori dalla Casa di Cinecittà,non èta in possesso del suo telefono e dei social (anche se era l'ultimo dei suoi pensieri in ...