Beatrice Luzzi rientra al Grande Fratello

(Di lunedì 8 gennaio 2024)(US Endemol Shine) Colpo di scena al. Nel corso della trentesima puntata del reality show, in onda stasera su Canale 5,rientrerà infatti in gioco, dopo la scelta di abbandonare la casa – avvenuta lo scorso 3 gennaio – a causa della morte del padre Paolo. A svelare il ‘ritorno’ della, protagonista indiscussa del reality, è stato un comunicato stampa rilasciato proprio dal: “Questa serarientrerà nel loft di Cinecittà dopo la scomparsa del padre. Sarà proprio lei a spiegare i motivi della scelta dire in gioco“. Un rientro, quello di, che non tutti gli inquilini si aspettano, accusati ...

Beatrice Luzzi torna in gioco ed è pronta a dare battaglia. L’annuncio (e il motivo per il quale ha deciso di rimettesi in gioco) è arrivato a meno ... (caffeinamagazine)

Nella puntata del Grande Fratello in programma per questa sera, lunedì 8 gennaio 2024, Beatrice Luzzi farà il suo rientro come concorrente dopo aver ... (donnapop)

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, molto attesa dai telespettatori. Il motivo risiede nel fatto che in tanti sono ... (tutto.tv)

Nella puntata del Grande Fratello in onda questa sera, lunedì 8 gennaio 2024 ,tornerà come concorrente ufficiale . A riportare l'indiscrezione, il sito Fanpage . Non era effettivamente stato dato ancora per certo il ritiro dell'attrice alla quale è stata data la ...rientra nella Casa del Grande Fratello dopo la morte del padre . L'attrice continua ad essere una concorrente dell'edizione e soprattutto la migliore candidata alla vittoria del reality.Beatrice Luzzi rientra stasera al Grande Fratello. L'attrice aveva lasciato la casa di Cinecittà dopo la notizia del padre morto il 3 gennaio, secondo le anticipazioni rilasciate ...Grande Fratello, Beatrice Luzzi torna nella Casa dopo 5 giorni dalla morte del padre: ecco perché non è giusto criticare la sua scelta ...