Beatrice Luzzi ed i motivi del suo rientro al Grande Fratello | Varrese e Monia protagonisti della puntata

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Nella prima serata di oggi, lunedì 8 gennaio, andrà in onda una nuova attesissimadel. Si tratta del trentesimo appuntamento, nel corso del quale l’attenzione sarà tuttasulin gioco didopo il grave lutto che l’ha colpita nei giorni scorsi, in seguito alla morte del padre.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Questa sera, 8 gennaio, Beatrice Luzzi rientrerà nella casa del Grande Fratello come concorrente. Il 3 gennaio era dovuta uscire all'improvviso per ... (europa.today)

L'intervento prima di Natale Prima di Natale Beatrice Luzzi aveva lasciato la Casa di Cinecittà del Grande Fratello per qualche giorno proprio per ... (247.libero)

Lo scorso 3 gennaio Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello in seguito alla morte del padre. Un abbandono doveroso attuato per ... (biccy)

Vittorio Menozzi si è preso una cotta perLaè uscita dalla casa a causa di un improvviso lutto familiare ed il modello ha smesso di ridere e divertirsi. Sui social, ovviamente, non mancano varie letture: è innamorato, ha ...Leggi anche GF,pronta a tornare nel programma Dato che Massaro ha impiegato molto più tempo del previsto , l'ex concorrente di Temptation Island ha sbotta contro di lui, ricevendo in ...S tasera alle 21.35 in diretta su Canale 5 va in onda la trentesima puntata di Grande Fratello 17. Tanti gli argomenti al centro del nuovo appuntamento, condotto da Alfonso Signorini. Tra tutti, le ...Vittorio Menozzi si è preso una cotta per Beatrice La Luzzi è uscita dalla casa a causa di un improvviso lutto familiare ed il modello ...