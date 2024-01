Bayern | tentativo per Dragusin | il club tedesco lo vuole subito Ecco le cifre

Dalla Germania riferiscono come nelle ultime settimane il Bayern Monaco avrebbe fatto un tentativo per Fikayo Tomori del Milan (pianetamilan)

IlMonaco vuole Radu Dragusin. Il centrale del Genoa, che tanto piace al Napoli ma che da tempo è nel mirino del Tottenham, è il nome nuovo per la difesa della squadra tedesca che prova l'affondo ...Occhio Milan, ilMonaco è interessato a Fikayo Tomori e ha chiesto informazioni ai rossoneri per il difensore. ... Non è comunque da escludere un nuovoda parte del club bavarese, che ...Il difensore, obiettivo del calciomercato Milan, è desideroso di unirsi al Bayern Monaco poiché Thomas Tuchel crede che sia il candidato ideale per la posizione di terzino destro. La trattativa ...Dalla Romania, poi confermata dalla Germania, la notizia del pressing della società di Monaco per il centrale che piace a Napoli e Tottenham ...