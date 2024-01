Bankitalia | il 5% delle famiglie possiede il 46% della ricchezza nazionale

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Assieme alla guerra e al cambiamento climatico, le disuguaglianze sociali legate alla distribuzionesono la piaga più dolorosa del nostro tempo. Una piaga a livello mondiale, che colpisce con forza anche Stati sviluppati come l’Italia. Da un reportBanca d’Italia emerge addirittura che il solo 5%italiane più benestanticirca il 46%netta totale. Ecco tutti i dettagli. Qui invece abbiamo parlato dei rincari del 2024, dai voli alla benzina: tutti i prezzi in aumento. I datiBanca d’Italia: case dei poveri e portafoglio dei ricchi Secondo l’analisi di, la vera “meno ...

