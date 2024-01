Banche USA zavorrate dai crediti deteriorati | atteso calo utili

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 8 gennaio 2024) E’ di nuovo tempo di bilanci per leamericane e non tutto è oro quello che riluce. L’aumento die tassi da parte della Fed si è poi riflesso sui bilanci delle maggiorid’Oltreoceano sotto forma die costi. Ma cosa di ci attende per l’ultimo trimestre del 2023? Il Financial Times, citando le previsioni medie degli analisti elaborate da Bloomberg, segnala un aumento delle sofferenze dei 4 principali Istituti statunitensi. IIl quotidiano finanziario stima che le quattro principaliUSA – JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo e Citigroup – annunceranno complessivamentein aumento a 24,4 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre dell’anno. L’aumento degli NPL ...