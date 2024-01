Balneari | Daniela Santanchè | Mappatura delle coste necessaria

Ospite a 'Zona Bianca' il ministro del TurismoSantanchè interviene sulla proroga delle concessionidopo i rilievi del Quirinale sul Ddl Concorrenza: ' La mappatura delle nostre coste non era mai stata fatta prima e abbiamo ...... stabilimenti, noleggi auto e b&b. E anche qualche beneficiario non estraneo alla politica, come un noto esponente di FdI e la famiglia di un ex parlamentare Pd. Il ministero di...Ospite a "Zona Bianca" il ministro del Turismo Daniela Santanchè interviene sulla proroga delle concessioni balneari dopo i rilievi del Quirinale sul Ddl Concorrenza: "La mappatura delle nostre coste ...“Il governo nazionale, spesso con la complicità degli Enti locali, continua a garantire i privilegi della lobby dei balneari. Più Europa Campania, così come i suoi parlamentari, chiede la messa a gara ...