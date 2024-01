Avete visto le domande che fa ad Antonella? | il grave sospetto all' Eredità

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L'è il quiz show di punta di Rai Uno che con il nuovo timoniere, Marco Liorni, fa registrare nuovi record di share. E come già accaduto per Reazione a Catena, il programma di fatto è diventato un appuntamento cult dei social. I telespettatori si divertono ad anticipare le risposte dei concorrenti. Poi provano anche ad anticipare la risposta finale della ghigliottina, il momento clou di ogni partita de L'. Ma di fatto i social seguono anche i giochi minori del programma, i classici qui e commentano ogni risposta dei concorrenti ma anche lescelte dagli utenti. E così nel corso della puntata che va in onda questa sera, lunedì 8 gennaio, qualcuno ha notato una disparità nelleposte ai concorrenti in gara. Un utente su X sbotta: "Ma pare solo a me chelefatte a ...

Luciano Moggi , ex amministratore delegato della Juventus, ha parlato a calciomercato.com degli episodi cruciali di Inter-Verona Luciano Moggi , ex ... (calcionews24)

Innanzitutto, come abbiamo, si tratta di una situazione che può capitare anche nelle "... Sì, errori,letto bene, voi che pensate al sottoscritto come a un'apologia, perché un eccellente ...che fine hanno fatto' . Il messaggio di Povia su Chiara Ferragni Nelle ultime ore anche Povia ha detto la sua sul caso Balocco e in un video ha difeso Chiara Ferragni dagli hater, che ...Secondo gli accordi pattuiti, il mediatore d’affari aveva termine sino al 31 ottobre del 2018 per vendere o restituire le opere. Alberici non ha visto i soldi. Ma nemmeno le opere, nonostante avesse ...Volkswagen ha deciso di integrare ChatGPT nelle sue vetture. Al CES 2024 di Las Vegas (9-12 gennaio), la casa automobilistica tedesca presenterà i primi veicoli in cui ChatGPT è stato integrato all'in ...