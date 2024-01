Aversa | settimana di Open Day all’Istituto comprensivo Gaetano Parente

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 8 gennaio 2024). Il ciclo diday inizierà venerdì 12 alle 17:00 per vedere da vicino l’offerta formativa per la scuola primaria Diaz e Siani. Quindi sabato 13, dalle 10 alle 12 per conoscere in dettaglio la scuola dell’infanzia, e dalle 16:30 alle 18:30 con la scuola Secondaria di Primo Grado. Quella di quest’anno non si presenta come una semplice visita guidata, ma come un viaggio, in parte digitale, attraverso l’offerta formativa. Oltre venti alunni dell’istituto accoglieranno gli ospiti, che avranno a disposizione cinque percorsi prestabiliti, che rifletteranno le caratteristiche principali dell’offerta formativa dell’istituto. Mentre i genitori saranno accolti dalla dirigente, Angela Sodano, dai collaboratori della DS e da altri docenti, i ragazzi saranno impegnati a realizzare attività e laboratori guidati dagli attuali alunni dell’istituto, toccando ...