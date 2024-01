Aversa | colpo alla Popolare di Bari | arrestato uno dei rapinatori

(Di lunedì 8 gennaio 2024). Rapina in banca lo scorso 5 gennaio: fermato uno dei banditi, è caccia ai complici. I Carabinieri della Compagnia dihanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dProcura di Napoli Nord, nei confronti di un indagato, ritenuto responsabile della rapina consumata nella mattina del 5 gennaio ai danni della filiale didella Bancadi. La misura cautelare – si legge in una nota a firma del procuratore Maria Antonietta Troncone – scaturisce da attività investigativa diretta dProcura di Napoli Nord e delegataCompagnia Carabinieri di. In particolare, le indagini hanno consentito – attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, ...

Allenatore: D'CAGLIARI (4 - 3 - 1 - 2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez (cap.), Prati, Makoumbou (89' Deiola); Viola; Oristanio (85' Di Pardo), Petagna. A disposizione: ...... aperto in maniera arrembante dagli uomini di D'che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio. La squadra di Ranieri ha incassato il, è sembrata non ancora in partita all'inizio della ...Un 56enne è stato arrestato nel giorno dell'Epifania, 6 gennaio 2024, accusato di essere il responsabile della rapina alla Banca Popolare di Bari ad Aversa ...Dei 25 gol subiti dal Lecce di Roberto D’Aversa in questa prima parte di campionato, 6 sono arrivati sugli sviluppi di calcio ...