Autostrada A1 | chiuso per una notte il casello di Incisa-Reggello

... aprendogli un'davanti a Scuffet. Per fortuna l'occasione è stata sprecata e il ... A Lecce si èil girone d'andata, con un risultato ben lontano dalle aspettative di inizio ......alcuni tratti velocità autostradali pur non avendo propriamente le caratteristiche di un'. Il tratto della statale in cui é avvenuto l'incidente é rimastoal traffico per alcune ore. '...Terminato il periodo di alleggerimento lungo le tratte. Ma durante le feste non sono mancati i problemi con lunghe code in A10 a causa dei cantieri che sono rimasti aperti. E con la fine della pausa s ...In Assisi, la viabilità è un tema caldo: dai varchi elettronici al centro storico alla realizzazione di rotatorie e bretelles per migliorare la sicurezza sulle strade. Interventi necessari per regolam ...