Auto a passo d’uomo a Licola a causa di allagamenti

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Rallentamenti abloccate dall’acqua stagnante, cittadino lancia l’allarme Nella zona di, si registrano preoccupanti episodi di. Nonostante le cause non siano chiare, si sospetta che tombini ostruiti possano essere all’origine di tali problematiche. Le immagini ritraggono veicoli rallentati adell’acqua stagnante. La segnalazione proviene da un cittadino che, già nelle prime ore del mattino, ha notato la situazione critica. È urgente indagare sullo stato dei sistemi di drenaggio per prevenire danni maggiori e garantire la sicurezza della comunità locale. I residenti sono invitati a prestare attenzione e segnalare ulteriori problematiche allerità competenti. Se ti va lascia un like ...