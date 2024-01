Australian Open 2024 | Matteo Berrettini si allena con Tsitsipas sulla Rod Laver Arena

(Di lunedì 8 gennaio 2024) A più di quattro mesi dall’ultimo torneo giocato,è pronto a fare ritorno nel circuito. Il tennista azzurro, fermo dallo scorso US, prenderà parte all’ed è arrivato in questi giorni a Melbourne. Dopo aver risolto il problema al piede che l’aveva costretto a saltare il torneo di Melbourne,è dunque tornato in campo e si ètoRodcon il greco Stefanos. “Arrivato a Melbourne e drittoRod. Come sempre è un piacere Stefanos” ha scritto su Instagram il romano, postando una foto in cui sorride insieme allo stesso ...

Giovedì 11 gennaio verrà sorteggiato il tabellone degli, primo Slam della stagione, al via domenica e per la prima volta spalmato su 15 giorni. Già decise le teste di serie che occuperanno i 32 posti disponibili, mentre sono in corso le ...Matteo Berrettini, appena atterrato in Australia, si allena con Tsitsipas Il Kooyong Classic è un'esibizione che si svolge sui campi che fino al 1987 hanno ospitato l', quando si ...Entra nel vivo il 2024 del tennis e sale la febbre in vista degli Australian Open che saranno il primo grande appuntamento della stagione: i giocatori continuano la preparazione al Major australiano c ...Manca ormai pochissimo al primo Slam del 2024, gli Australian Open targati Warner Bros.-Discovery. Dal 14 al 28 gennaio, i fan di 50 mercati europei non si perderanno nemmeno un colpo con una ...