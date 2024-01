Austin e il ricovero top secret | cosa è successo al capo del Pentagono?

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pubblicato il 8 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – L'incarico del ministro americano della Difesa Lloydnon sembra per ora in pericolo, ma qualcuno dovrà pagare alper l'incredibile vicenda del silenzio sul suoin ospedale di cui non era informato nemmeno il presidente Joe Biden. "Qualche testa deve cadere", titola il sito "Politico" mentre sale la polemica. E intanto non sono state ancora pienamente chiarite l'esatta natura dell'intervento chirurgico cui si è sottoposto, le complicanze insorte e le sue attuali condizioni. Né è stato spiegato come mai il presidente americano e il pubblico non siano stati informati dell'emergenza medica che ha coinvolto. Il 1 gennaio, quando è stato ricoverato,aveva partecipato in collegamento telefonico ad ...

Washington, 7 gen. (Adnkronos) - L'incarico del ministro americano della Difesa Lloyd Austin non sembra per ora in pericolo, ma qualcuno dovrà ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – L'incarico del ministro americano della Difesa Lloyd Austin non sembra per ora in pericolo, ma qualcuno dovrà pagare al Pentagono per ... (periodicodaily)

Leggi anchetop secret Lloyd, è ancora polemicaNew York Il posto del capo del Pentagono Lloydè salvo, almeno per ora, dopo la telefonata avuta sabato sera con il presidente Biden. La polemica per il suosegreto in ospedale però continua, e una fonte del dipartimento alla ...L'incarico del ministro americano della Difesa Lloyd Austin non sembra per ora in pericolo, ma qualcuno dovrà pagare al Pentagono per l'incredibile vicenda del silenzio sul suo ricovero in ospedale di ...Almeno 8 palestinesi sono stati uccisi stanotte in un bombardamento aereo israeliano contro il campo profughi di Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Una bimba palestinese di 4 anni è sta ...